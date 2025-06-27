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«Фламенго» ускорил переговоры с «Динамо» по трансферу Хорхе Карраскаля — AS

«Фламенго» ускорил переговоры с «Динамо» по трансферу Хорхе Карраскаля — AS
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«Фламенго» принял решение ускорить переговорный процесс по приобретению 27-летнего атакующего полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля. Об этом сообщает AS.

По информации источника, красно-чёрные активно занимаются потенциальным трансфером колумбийского футболиста, несмотря на участие в клубном чемпионате мира. Подчёркивается, что бело-голубые запросили € 15 млн за Карраскаля, однако «Фламенго» не готов платить эту сумму.

В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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