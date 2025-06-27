«Комо» оформил трансфер вингера «Бетиса» Хесуса Родригеса — Романо

Полузащитник «Бетиса» Хесус Родригес перейдёт в «Комо», о чём сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Итальянский клуб заплатит € 22,5 млн + € 6 млн бонусами за трансфер игрока сборной Испании до 21 года.

Родригес в прошедшем сезоне выходил за «Бетис» в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола. Испанец стал одним из самых подорожавших футболистов чемпионата Испании по оценке Transfermarkt, наряду с Ламином Ямалем и Педри. 19-летний вингер добавил к своей стоимости € 20 млн, благодаря чему достиг итоговой цены в € 30 млн.

Вместе с клубом из Севильи футболист занял шестое место в Ла Лиге и дошёл до финала Лиги конференций, в котором уступил «Челси» со счётом 1:4.