«Сан-Паулу» разрешил Алвесу перейти в ЦСКА, игрок освобождён от тренировок — Globo

20-летний атакующий полузащитник Матеус Алвес не посетил базу «Сан-Паулу». Бразильский клуб освободил футболиста от тренировок и отпустил его для окончательного завершения перехода в московский ЦСКА. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, красно-синие приобретут бразильского хавбека за сумму около € 6 млн. При этом «Сан-Паулу» по-прежнему ведёт переговоры о том, чтобы получить 25% прибыли в случае перепродажи игрока.

Алвес выступает в составе взрослой команды «Сан-Паулу» с января 2025 года. Действующее трудовое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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