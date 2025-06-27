Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жерсон может помочь «Зениту» в покупке другого игрока «Фламенго» — BolaVip

Жерсон может помочь «Зениту» в покупке другого игрока «Фламенго» — BolaVip
Аудио-версия:
Комментарии

«Зенит» хочет заручиться поддержкой полузащитника и капитана «Фламенго» Жерсона в переговорном процессе по возможному переходу другого игрока красно-чёрных, 21-летнего правого защитника Уэсли Франки. Об этом сообщает BolaVip.

По информации источника, бразильский клуб уже отклонил предложение сине-бело-голубых по Уэсли, однако они по-прежнему желают приобрести игрока. В «Зените» хотят использовать влияние Жерсона на «Фламенго», чтобы убедить защитника принять предложение.

Уэсли выступает в составе взрослой команды красно-чёрных с 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Бывший полузащитник «Зенита» подпишет контракт с «Бока Хуниорс» — La Gazzetta

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android