Жерсон может помочь «Зениту» в покупке другого игрока «Фламенго» — BolaVip

«Зенит» хочет заручиться поддержкой полузащитника и капитана «Фламенго» Жерсона в переговорном процессе по возможному переходу другого игрока красно-чёрных, 21-летнего правого защитника Уэсли Франки. Об этом сообщает BolaVip.

По информации источника, бразильский клуб уже отклонил предложение сине-бело-голубых по Уэсли, однако они по-прежнему желают приобрести игрока. В «Зените» хотят использовать влияние Жерсона на «Фламенго», чтобы убедить защитника принять предложение.

Уэсли выступает в составе взрослой команды красно-чёрных с 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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