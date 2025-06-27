«Нью-Йорк Ред Буллз» хочет подписать победителя Лиги чемпионов в составе «Челси» — Романо

«Нью-Йорк Ред Буллз» контактирует с клубом «РБ Лейпциг» на предмет перехода нападающего Тимо Вернера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В прошлом сезоне футболист выступал за «Тоттенхэм Хотспур» в рамках аренды, теперь же он вернулся в стан немецкой команды, но хотел бы продолжить карьеру в другом месте.

В 27 матчах прошедшего клубного сезона Вернер забил один гол и отдал три результативные передачи. В составе лондонского клуба немец выиграл Лигу Европы. Трансферная стоимость Тимо, по данным сайта Transfermarkt, составляет € 7 млн.

Ранее нападающий также выступал за «Штутгарт» и «Челси».