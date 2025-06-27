Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нью-Йорк Ред Буллз» хочет подписать победителя Лиги чемпионов в составе «Челси» — Романо

«Нью-Йорк Ред Буллз» хочет подписать победителя Лиги чемпионов в составе «Челси» — Романо
Комментарии

«Нью-Йорк Ред Буллз» контактирует с клубом «РБ Лейпциг» на предмет перехода нападающего Тимо Вернера. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В прошлом сезоне футболист выступал за «Тоттенхэм Хотспур» в рамках аренды, теперь же он вернулся в стан немецкой команды, но хотел бы продолжить карьеру в другом месте.

В 27 матчах прошедшего клубного сезона Вернер забил один гол и отдал три результативные передачи. В составе лондонского клуба немец выиграл Лигу Европы. Трансферная стоимость Тимо, по данным сайта Transfermarkt, составляет € 7 млн.

Ранее нападающий также выступал за «Штутгарт» и «Челси».

Материалы по теме
Томас Мюллер: есть вероятность, что я перейду в клуб МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android