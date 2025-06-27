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Месси и экс-игрок «Рубина» Дрейер включены в состав сборной МЛС на матч звёзд

Опубликован состав команды всех звёзд МЛС, которая сыграет со звёздами мексиканкой лиги.

Вратари: Дейн Сен Клер («Миннесота Юнайтед»), Брэд Стувер («Остин»), Ёхэи Такаока («Ванкувер Уайткэпс»).

Защитники: Жорди Альба («Интер Майами»), Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Тристан Блэкмон («Ванкувер Уайткэпс»), Майкл Боксолл («Миннесота Юнайтед»), Алекс Фриман («Орландо Сити»), Якоб Глеснес («Филадельфия Юнион»), Энди Нахар («Нэшвилл»), Майлз Робинсон («Цинциннати»).

Полузащитники: Себастьян Берхалтер («Ванкувер Уайткэпс»), Давид Да Коста («Портленд Тимберс»), Эвандер Феррейра («Цинциннати»), Диего Луна («Реал Солт-Лейк»), Йеппе Тверсков («Сан-Диего»), Филип Синкернагель («Чикаго Файр»).

Нападающие: Патрик Агьеманг («Шарлотт»), Тай Барибо («Филадельфия Юнион»), Дени Буанга («Лос-Анджелес»), Андерс Дрейер («Сан-Диего»), Ирвин Лосано («Сан-Диего»), Лионель Месси («Интер Майами»), Диего Росси («Коламбус Крю»), Брэндон Васкес («Остин»), Брайан Уайт («Ванкувер Уайткэпс»).

Главный тренер: Нико Мартинес Эстевес («Остин»).

Матч звёзд МЛС и мексиканской лиги состоится 23 июля в Остине на стадионе «Кью-ту». В прошлом году звёзды чемпионата Мексики выиграли со счётом 4:1.