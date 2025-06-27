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Ред Булл Зальцбург — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Стало известно, сколько матчей пропустит Беллингем в связи с операцией на плече

Стало известно, сколько матчей пропустит Беллингем в связи с операцией на плече
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пропустит от девяти до 10 матчей по причине восстановления после операции на плече, которую ему должны сделать после завершения участия команды на клубном чемпионате мира. Об этом сообщает AS.

По информации источника, 21-летний хавбек будет проходить процесс реабилитации на протяжении трёх месяцев и не сможет играть в футбол до октября. Ориентировочно Беллингем не вернётся на поле до 19 октября. Кроме того, английский полузащитник пропустит два перерыва на матчи сборных: с 1 по 9 сентября и с 6 по 14 октября.

Отмечается, что Беллингем пожертвует отпуском ради операции на плече.

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