Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ротенберг скучал на трибуне, Карпин спорил с судьёй, гигантский Лабубу гулял по полю. Фото

Ротенберг скучал на трибуне, Карпин спорил с судьёй, гигантский Лабубу гулял по полю. Фото
«Динамо» обыграло 2DROTS
Аудио-версия:
Комментарии

26 июня в Москве на «ВТБ Арене» состоялся товарищеский футбольный матч между «Динамо» и 2DROTS. «Динамо» уверенно выиграло основное время со счётом 3:0, а в послематчевой серии буллиталити сильнее оказалась медийная команда.

Счёт на 24-й минуте открыл Иван Лепский. Второй гол «Динамо» забил Даниил Лесовой на 54-й минуте, а Ярослав Гладышев на 75-й минуте довёл счёт до разгромного. Этот матч стал первым для «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

Лучшие фото с матча «Динамо» — 2DROTS — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Напомним, московское «Динамо» завершило прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В последнем сезоне Медиалиги 2DROTS не смогли выйти в плей-офф, проиграв в стыковом матче команде Lotus.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android