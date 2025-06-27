Ротенберг скучал на трибуне, Карпин спорил с судьёй, гигантский Лабубу гулял по полю. Фото

26 июня в Москве на «ВТБ Арене» состоялся товарищеский футбольный матч между «Динамо» и 2DROTS. «Динамо» уверенно выиграло основное время со счётом 3:0, а в послематчевой серии буллиталити сильнее оказалась медийная команда.

Счёт на 24-й минуте открыл Иван Лепский. Второй гол «Динамо» забил Даниил Лесовой на 54-й минуте, а Ярослав Гладышев на 75-й минуте довёл счёт до разгромного. Этот матч стал первым для «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

Лучшие фото с матча «Динамо» — 2DROTS — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Напомним, московское «Динамо» завершило прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В последнем сезоне Медиалиги 2DROTS не смогли выйти в плей-офф, проиграв в стыковом матче команде Lotus.