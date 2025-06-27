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Радимов отреагировал на вероятный трансфер Джикии в клуб из Турции

Радимов отреагировал на вероятный трансфер Джикии в клуб из Турции
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Экс-полузащитник «Зенита», «Динамо» и ЦСКА, а также известный телеэксперт Владислав Радимов поделился мыслями готовящемся переходе экс-защитника «Химок» Георгия Джикии в «Антальяспор».

«Приветствую желание Джикии поехать в другой чемпионат и попробовать себя в Турции. Это будет интересный шаг и опыт в жизни. Это будет очень полезно для него. Я даже говорю не о карьере, а именно о жизненном опыте», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 31-летний Георгий Джикия выступал за подмосковные «Химки», которые не получили лицензию РФС-1 и приостановили свою деятельность. Защитник провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге и две игры в Фонбет Кубке России, однако результативными действиями не отличился.

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