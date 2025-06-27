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Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в матче КЧМ с «Ювентусом»

Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в матче КЧМ с «Ювентусом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о разгромной победе своей команды в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года с итальянским «Ювентусом». Встреча завершилась со счётом 5:2.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 5
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Доку – 9'     1:1 Копмейнерс – 11'     1:2 Калюлю – 26'     1:3 Холанд – 52'     1:4 Фоден – 69'     1:5 Савио – 75'     2:5 Влахович – 84'    

«Мы давно не демонстрировали такую игру, как сегодня — как с мячом, так и без него. Игроки проявили преданность делу. Мы обсуждали, что нужно улучшить, чтобы вернуться к прежнему уровню. Мы рады, что закончили групповой этап первыми, победив сильную команду, которая это доказала в предыдущих играх. Будем ждать, кто будет нашим соперником.

Важно отметить, что это всего лишь один матч! Но, по-моему, сегодня игроки вновь осознали, что требуется для того, чтобы команда была успешной. Здесь кроется весь секрет: не нужны лишние слова и образы, они просто играли и понимали это», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Благодаря этой победе «горожане» заняли первое место в группе G. В 1/8 финала подопечные Гвардиолы сыграют против команды, которая займёт вторую строчку в квартете H.

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