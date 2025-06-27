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Ювентус — Манчестер Сити — 2:5, видеообзор матча КЧМ 2025, видео голов: Копмейнерс, Доку, Калюлю, Холанд, Фоден, Савио, Влахович

Видеообзор разгромной победы «Ман Сити» в сверхрезультативном матче КЧМ с «Ювентусом»
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Английский «Манчестер Сити» разгромил итальянский «Ювентус» в сверхрезультативном матче 3-го тура группы G клубного чемпионата мира 2025 года. Встреча прошла на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (Флорида, США) и завершилась со счётом 5:2.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 5
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Доку – 9'     1:1 Копмейнерс – 11'     1:2 Калюлю – 26'     1:3 Холанд – 52'     1:4 Фоден – 69'     1:5 Савио – 75'     2:5 Влахович – 84'    

В составе победителей голами отличились Жереми Доку, Эрлинг Холанд, Савио (1+1) и Филип Фоден, а также один мяч влетел в ворота туринской команды от защитника «зебр» Пьера Калюлю. У «Ювентуса» забивали Тён Копмейнерс и Душан Влахович. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор сыгранной встречи.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Таким образом, «Манчестер Сити» возглавил группу G и вышел в 1/8 финала турнира с первого места. «Ювентус» также вышел из группы, но со второй строчки. Теперь команды Хосепа Гвардиолы и Игора Тудора встретятся со второй и первой командами квартета H соответственно.

Календарь клубного ЧМ
Турнирная таблица клубного ЧМ
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