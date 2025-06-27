Видеообзор разгромной победы «Ман Сити» в сверхрезультативном матче КЧМ с «Ювентусом»

Английский «Манчестер Сити» разгромил итальянский «Ювентус» в сверхрезультативном матче 3-го тура группы G клубного чемпионата мира 2025 года. Встреча прошла на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (Флорида, США) и завершилась со счётом 5:2.

В составе победителей голами отличились Жереми Доку, Эрлинг Холанд, Савио (1+1) и Филип Фоден, а также один мяч влетел в ворота туринской команды от защитника «зебр» Пьера Калюлю. У «Ювентуса» забивали Тён Копмейнерс и Душан Влахович. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор сыгранной встречи.

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Таким образом, «Манчестер Сити» возглавил группу G и вышел в 1/8 финала турнира с первого места. «Ювентус» также вышел из группы, но со второй строчки. Теперь команды Хосепа Гвардиолы и Игора Тудора встретятся со второй и первой командами квартета H соответственно.

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