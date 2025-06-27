Стало известно, когда Ламин Ямаль станет новым 10-м номером «Барселоны»

Испанский крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль будет выступать под 10-м игровым номером в составе сине-гранатовых со следующего сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, официально объявить о том, что 17-летний испанец взял новый номер будет можно, когда его действующий обладатель воспитанник каталонцев вингер Ансу Фати покинет команду и будет представлен в качестве игрока «Монако». Отмечается, что сделка уже закрыта и ожидает лишь официального объявления со стороны клубов.

С сезона-2008/2009 по сезон-2020/2021 нападающий Лионель Месси выступал за «Барселону» под 10-м номером. После его ухода этот номер перешёл к Фати. На данный момент Ямаль играет под 19-м номером.

В минувшем сезоне Ламин сыграл в 55 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 18 голов и сделав 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2031 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн.

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