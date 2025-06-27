Тренер «Ювентуса» объяснил разгромное поражение в матче с «Манчестер Сити» на КЧМ-2025

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал разгромное поражение команды в матче с «Манчестер Сити» (2:5) на клубном чемпионате мира.

«Манчестер Сити» сейчас слишком хорош для нас. Поздравляю их, это тяжёлый результат, он нам неприятен. У них огромный уровень качества, характера — всё на высоте. Мы хотели атаковать, но просто не могли вернуть себе мяч. Потом сели слишком глубоко, и они нас наказали. На данный момент они на другом уровне.

Я хотел дать отдохнуть нескольким игрокам и одновременно вернуть в тонус других. Мне не понравился этот матч, но если и есть, на кого пенять — так это на себя, а не на футболистов, даже несмотря на результат. Может показаться странным, но я действительно так думаю», — приводит слова Тудора Football Italia.

После трёх матчей группы G «Манчестер Сити» набрал девять очков и занял первое место. «Ювентус» заработал шесть очков и расположился на второй строчке.