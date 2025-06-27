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Тренер «Ювентуса» объяснил разгромное поражение в матче с «Манчестер Сити» на КЧМ-2025

Тренер «Ювентуса» объяснил разгромное поражение в матче с «Манчестер Сити» на КЧМ-2025
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Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал разгромное поражение команды в матче с «Манчестер Сити» (2:5) на клубном чемпионате мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 5
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Доку – 9'     1:1 Копмейнерс – 11'     1:2 Калюлю – 26'     1:3 Холанд – 52'     1:4 Фоден – 69'     1:5 Савио – 75'     2:5 Влахович – 84'    

«Манчестер Сити» сейчас слишком хорош для нас. Поздравляю их, это тяжёлый результат, он нам неприятен. У них огромный уровень качества, характера — всё на высоте. Мы хотели атаковать, но просто не могли вернуть себе мяч. Потом сели слишком глубоко, и они нас наказали. На данный момент они на другом уровне.

Я хотел дать отдохнуть нескольким игрокам и одновременно вернуть в тонус других. Мне не понравился этот матч, но если и есть, на кого пенять — так это на себя, а не на футболистов, даже несмотря на результат. Может показаться странным, но я действительно так думаю», — приводит слова Тудора Football Italia.

После трёх матчей группы G «Манчестер Сити» набрал девять очков и занял первое место. «Ювентус» заработал шесть очков и расположился на второй строчке.

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