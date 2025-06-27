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Стала известна позиция «Барселоны» по Уильямсу после попытки «Атлетика» сорвать сделку

Стала известна позиция «Барселоны» по Уильямсу после попытки «Атлетика» сорвать сделку
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Каталонская «Барселона» всё ещё придерживается своего плана относительно вероятного трансфера вингера «Атлетика» Нико Уильямса, несмотря на официальное попытки баскского клуба сорвать данную сделку. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в видео, опубликованном в своём YouTube-канале.

По информации источника, клуб намерен закрыть трансфер 22-летнего испанца в ближайшее время. Отмечается, что отношения между «блауграной» и бискайцами теперь полностью разрушены.

Ранее сообщалось, что «Атлетик» объявил о состоявшейся встрече с представителями Ла Лиги, на которой обсуждался вопрос способности «Барселоны» регистрировать новых футболистов, где баскский клуб представил аргументы в сторону нарушений каталонцев.

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