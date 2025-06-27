Стала известна позиция «Барселоны» по Уильямсу после попытки «Атлетика» сорвать сделку

Каталонская «Барселона» всё ещё придерживается своего плана относительно вероятного трансфера вингера «Атлетика» Нико Уильямса, несмотря на официальное попытки баскского клуба сорвать данную сделку. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в видео, опубликованном в своём YouTube-канале.

По информации источника, клуб намерен закрыть трансфер 22-летнего испанца в ближайшее время. Отмечается, что отношения между «блауграной» и бискайцами теперь полностью разрушены.

Ранее сообщалось, что «Атлетик» объявил о состоявшейся встрече с представителями Ла Лиги, на которой обсуждался вопрос способности «Барселоны» регистрировать новых футболистов, где баскский клуб представил аргументы в сторону нарушений каталонцев.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: