«Манчестер Сити» обыграл «Ювентус» впервые с 1976 года

Английский «Манчестер Сити» разгромил итальянский «Ювентус» в сверхрезультативном матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 со счётом 5:2, что стало первой победой «горожан» в данном противостоянии в XXI веке и в целом за 49 лет.

Всего команды встречались между собой в официальных матчах восемь раз. На счету «Ювентуса» четыре победы, включая матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА минувшей кампании (2:0). Дважды команды сыграли вничью — оба раза в Лиге Европы 2010 года. И две победы в активе «Манчестер Сити»: в недавно завершившемся матче КЧМ-2025 и в игре Кубка УЕФА (реорганизован в Лигу Европы с 2009 года. — Прим. «Чемпионата») 1976 года. Тогда «горожане» были сильнее со счётом 1:0.

Отметим, ранее «Манчестер Сити» никогда не забивал «Ювентусу» более одного мяча.

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