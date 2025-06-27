Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» обыграл «Ювентус» впервые с 1976 года

«Манчестер Сити» обыграл «Ювентус» впервые с 1976 года
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Манчестер Сити» разгромил итальянский «Ювентус» в сверхрезультативном матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 со счётом 5:2, что стало первой победой «горожан» в данном противостоянии в XXI веке и в целом за 49 лет.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 5
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Доку – 9'     1:1 Копмейнерс – 11'     1:2 Калюлю – 26'     1:3 Холанд – 52'     1:4 Фоден – 69'     1:5 Савио – 75'     2:5 Влахович – 84'    

Всего команды встречались между собой в официальных матчах восемь раз. На счету «Ювентуса» четыре победы, включая матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА минувшей кампании (2:0). Дважды команды сыграли вничью — оба раза в Лиге Европы 2010 года. И две победы в активе «Манчестер Сити»: в недавно завершившемся матче КЧМ-2025 и в игре Кубка УЕФА (реорганизован в Лигу Европы с 2009 года. — Прим. «Чемпионата») 1976 года. Тогда «горожане» были сильнее со счётом 1:0.

Отметим, ранее «Манчестер Сити» никогда не забивал «Ювентусу» более одного мяча.

Материалы по теме
Видео
Видеообзор разгромной победы «Ман Сити» в сверхрезультативном матче КЧМ с «Ювентусом»
Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в матче КЧМ с «Ювентусом»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android