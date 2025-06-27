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Ред Булл Зальцбург — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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04:00 Мск
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Ред Булл Зальцбург – Реал Мадрид: стартовые составы команд на матч Клубного ЧМ по футболу 2025, 27 июня 2025

«Зальцбург» — «Реал»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025
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Сегодня, 26 июня, состоится матч 3-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встретятся «Ред Булл Зальцбург и «Реал». Команды назвали стартовые составы.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1-й тайм
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания

«Зальцбург»: Завешицки, Лайнер, Гаду, Расмуссен, Крацциг, Нене, Диабате, Диамбу, Глух, Байду, Ратков.

«Реал»: Куртуа, Александр-Арнольд, Рюдигер, Хёйсен, Франсиско Гарсия, Тчуамени, Гюлер, Беллингем, Вальверде, Винисиус, Гонсало.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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