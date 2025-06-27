«Манчестер Сити» установил клубный рекорд в противостояниях с «Ювентусом»

«Манчестер Сити» из Англии с разгромным счётом 5:2 победил «Ювентус», представляющий Италию в сверхрезультативном матче 3-го тура группы G клубного чемпионата мира 2025 года, тем самым установив клубный рекорд в данном противостоянии.
«Горожане» впервые в клубной истории сумели забить «Ювентусу» пять мячей в официальных матчах. Ранее английский гранд никогда не забивал туринцам более одного мяча. Всего между командами без учёта недавней игры на КЧМ состоялось семь встреч и лишь в трёх из них «Манчестер Сити» забивал один мяч.
«Зебры», в свою очередь, отличались забитыми мячами в семи из восьми сыгранных матчей. Отметим, обе команды по итогам группового этапа вышли в плей-офф КЧМ. «Манчестер Сити» и «Ювентус» встретятся со второй и первой командами группы H соответственно.
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