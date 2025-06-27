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«Манчестер Сити» установил клубный рекорд в противостояниях с «Ювентусом»

«Манчестер Сити» установил клубный рекорд в противостояниях с «Ювентусом»
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«Манчестер Сити» из Англии с разгромным счётом 5:2 победил «Ювентус», представляющий Италию в сверхрезультативном матче 3-го тура группы G клубного чемпионата мира 2025 года, тем самым установив клубный рекорд в данном противостоянии.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 5
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Доку – 9'     1:1 Копмейнерс – 11'     1:2 Калюлю – 26'     1:3 Холанд – 52'     1:4 Фоден – 69'     1:5 Савио – 75'     2:5 Влахович – 84'    

«Горожане» впервые в клубной истории сумели забить «Ювентусу» пять мячей в официальных матчах. Ранее английский гранд никогда не забивал туринцам более одного мяча. Всего между командами без учёта недавней игры на КЧМ состоялось семь встреч и лишь в трёх из них «Манчестер Сити» забивал один мяч.

«Зебры», в свою очередь, отличались забитыми мячами в семи из восьми сыгранных матчей. Отметим, обе команды по итогам группового этапа вышли в плей-офф КЧМ. «Манчестер Сити» и «Ювентус» встретятся со второй и первой командами группы H соответственно.

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