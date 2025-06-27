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Карпин прокомментировал дебютный матч на посту главного тренера «Динамо»

Карпин прокомментировал дебютный матч на посту главного тренера «Динамо»
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Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал победу команды в матче с 2DROTS. Основное время встречи завершилось со счётом 3:0 в пользу команды РПЛ, в послематчевой серии буллиталити сильнее оказалась медийная команда, общий счёт, таким образом, составил 3:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
2DROTS
Москва, Россия
1:0 Лепский – 25'     2:0 Лесовой – 54'     3:0 Гладышев – 75'    

«Удался сам по себе матч. С точки зрения футбола для меня игра получилась очень информативной. Много было хороших моментов и много моментов, которые необходимо корректировать. Информации много, и это хорошо! Во всяком случае, этот матч нам был нужен.

Игра понравилась именно с точки зрения рисунка и тех моментов, которые мы уже начали тренировать, пускай и прошло не так много времени. Ребята уже пытаются их выполнять», — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

Отметим, это стал первый матч для «Динамо» под руководством Валерия Карпина, который возглавил клуб в летнее межсезонье, подписав контрактное соглашение до 2028 года.

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