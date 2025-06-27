Карпин прокомментировал дебютный матч на посту главного тренера «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал победу команды в матче с 2DROTS. Основное время встречи завершилось со счётом 3:0 в пользу команды РПЛ, в послематчевой серии буллиталити сильнее оказалась медийная команда, общий счёт, таким образом, составил 3:1.

«Удался сам по себе матч. С точки зрения футбола для меня игра получилась очень информативной. Много было хороших моментов и много моментов, которые необходимо корректировать. Информации много, и это хорошо! Во всяком случае, этот матч нам был нужен.

Игра понравилась именно с точки зрения рисунка и тех моментов, которые мы уже начали тренировать, пускай и прошло не так много времени. Ребята уже пытаются их выполнять», — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

Отметим, это стал первый матч для «Динамо» под руководством Валерия Карпина, который возглавил клуб в летнее межсезонье, подписав контрактное соглашение до 2028 года.