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Радимов раскрыл подробности о трансферной кампании «Зенита» в это межсезонье

Радимов раскрыл подробности о трансферной кампании «Зенита» в это межсезонье
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Бывший российский футболист, ныне являющийся телеэкспертом, Владислав Радимов рассказал подробности о ситуации с трансферами в санкт-петербургском «Зените».

«Недавно была встреча между Алексеем Борисовичем [Миллером] и Сергеем Семаком. Думаю, вопрос Жерсона точно обсуждался. Уже стратегия и план выстроен. Какие позиции укреплять? «Зенит» всегда делал всё вовремя, но сейчас чуть-чуть запаздывает. Время до чемпионата ещё есть. Непонятно, уйдёт Вендел или нет, если зимой говорилось, что он уже точно уйдёт, потом какие-то проблемы начались у бразильца, ему пришлось вернуться. В этом плане держать в команде двух дорогих игроков одинакового плана на одной позиции нет смысла. Думаю, ждут, когда оформится трансфер Вендела, тогда будет подписываться Жерсон. Но приобритения ещё наверняка будут», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент сине-бело-голубые не завершили ни одного подписания в первую команду в текущее межсезонье.

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