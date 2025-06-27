Экс-полузащитник «Зенита», «Динамо» и ЦСКА Владислав Радимов раскритиковал работу «Спартака» на трансферном рынке.

«Трансферы любят тишину. А здесь что? Все время появляется в прессе: хотели Осипенко — не получилось, хотели Сергеева — не получилось, мы хотели того… Они везде немного опаздывают. И для команды это большая проблема.

Зимой был приглашен новый спортивный директор с большой зарплатой. Что он должен делать? Зимние трансферы не сработали. Новички не пришлись ко двору.

И все со знаком минус с приходом нового спортивного директора. До него была собрана очень хорошая команда, которая показывала хороший футбол. Почему такое происходит — это вопрос к «Спартаку», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Спартак» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 57 очков. Чемпионом РПЛ стал «Краснодар» (67). Вторым финишировал «Зенит» (66), замкнул тройку лидеров ЦСКА (59).