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Григорян назвал позицию, которую «Зениту» нужно усилить трансфером

Григорян назвал позицию, которую «Зениту» нужно усилить трансфером
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Российский тренер, ныне являющийся телеэкспертом, Александр Григорян поделился мнением о том, какую позицию санкт-петербургскому «Зениту» нужно срочно усилить за счёт трансферов.

«Уверен, что будет попытка ещё одну топовую «восьмёрку» приобрести. Для меня совершенно очевидно, что основные действия на трансферном рынке «Зенита» — это поиск топовой «восьмёрки». Думаю, что все понимают в «Зените», что если этот трансфер не состоится, и если уедет Вендел, то «Зенит» опять ставит под угрозу вопрос чемпионства. Время будет упущено. Жерсон попадает под категорию топовых «восьмёрок», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне сине-бело-голубые остались без трофеев, заняв второе место в РПЛ, а также проиграв по ходу Кубка России будущему победителю московскому ЦСКА.

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