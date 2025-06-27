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«Какая команда не будет скучать по лучшему игроку в мире?» Гвардиола — о возвращении Родри

«Какая команда не будет скучать по лучшему игроку в мире?» Гвардиола — о возвращении Родри
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился высказался об игре испанского опорного полузащитника Родри после травмы крестообразных связок колена.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 5
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Доку – 9'     1:1 Копмейнерс – 11'     1:2 Калюлю – 26'     1:3 Холанд – 52'     1:4 Фоден – 69'     1:5 Савио – 75'     2:5 Влахович – 84'    

«Нам его очень не хватало. У меня было ощущение, что в прошлом сезоне у нас была невероятная команда, но было много проблем: травмы, травмы, травмы. Какая команда не будет скучать по лучшему игроку в мире? Его хладнокровие, он точно знает, что ему делать с мячом, он — личность. Я не ожидал, что он будет играть так много после травмы. Думал убрать его после 45-й минуты в игре с «Ювентусом», но он сказал: «Ещё немного». Я дал ему ещё 20 минут, и он продолжал показывать отличную игру во втором тайме. Это был тот самый контроль!» — приводит слова Гвардиолы BBC.

Отметим, после возвращения от тяжёлой травмы Родри впервые сыграл в стартовом составе в матче 3-го тура клубного чемпионата мира 2025 года с «Ювентусом» (5:2). Испанец провёл на поле 66 минут. Ранее в двух матчах КЧМ и в игре 37-го тура АПЛ футболист лишь выходил на замену, успев отличиться ассистом.

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