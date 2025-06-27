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«Гол точно не является показателем». Карпин – об игре Гладышева в матче с 2DROTS

«Гол точно не является показателем». Карпин – об игре Гладышева в матче с 2DROTS
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Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин оценил игру нападающего Ярослава Гладышева в товарищеском матче с 2DROTS. В этой встрече Гладышев забил один гол.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
2DROTS
Москва, Россия
1:0 Лепский – 25'     2:0 Лесовой – 54'     3:0 Гладышев – 75'    

«Игрой, в целом, да, как и всеми. Выделять кого-то не хотелось бы. Если бы он не забил, я был бы так же доволен. Можно было бы пробить на десять сантиметров левее, и мяч бы ушёл за ворота. Гол точно не является показателем того, хорошо ли сыграл футболист или нет. Важнее то, как Ярослав отрабатывал и прессинговал, как боролся. Эти вещи на данной стадии будут важнее, чем забитый гол», — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

Отметим, это стал первый матч для «Динамо» под руководством Валерия Карпина, который возглавил клуб в летнее межсезонье, подписав контрактное соглашение до 2028 года.

Гладышев является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне на счету форварда 13 голов и восемь результативных передач в 39 матчах.

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