«Гол точно не является показателем». Карпин – об игре Гладышева в матче с 2DROTS

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин оценил игру нападающего Ярослава Гладышева в товарищеском матче с 2DROTS. В этой встрече Гладышев забил один гол.

«Игрой, в целом, да, как и всеми. Выделять кого-то не хотелось бы. Если бы он не забил, я был бы так же доволен. Можно было бы пробить на десять сантиметров левее, и мяч бы ушёл за ворота. Гол точно не является показателем того, хорошо ли сыграл футболист или нет. Важнее то, как Ярослав отрабатывал и прессинговал, как боролся. Эти вещи на данной стадии будут важнее, чем забитый гол», — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

Отметим, это стал первый матч для «Динамо» под руководством Валерия Карпина, который возглавил клуб в летнее межсезонье, подписав контрактное соглашение до 2028 года.

Гладышев является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне на счету форварда 13 голов и восемь результативных передач в 39 матчах.