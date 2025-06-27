«Зальцбург» — «Реал»: Винисиус открыл счёт в матче с передачи Беллингема
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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Файненшел Филд» проходит матч 3-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встречаюся «Ред Булл Зальцбург и «Реал».
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 40' 0:2 Вальверде – 45+3' 0:3 Торрес – 84'
На момент написания новости проходит первый тайм. Счёт 1:0 в пользу «Реала». Счёт в матче на 40-й минуте открыл Винисиус Жуниор с передачи Джуда Беллингема.
На данный момент «Реал» и «Ред Булл Зальцбург» занимают первое и второе место соответственно в турнирной таблице, записав в свой актив по четыре очка.
Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.
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