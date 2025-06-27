«Зальцбург» — «Реал»: мадридский клуб ведёт со счётом 2:0 к перерыву

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Файненшел Филд» проходит матч 3-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встречаются «Ред Булл Зальцбург и «Реал».

На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт 2:0 в пользу «Реала». В составе мадридского клуба забивали Винисиус и Федерико Вальверде.

На данный момент «Реал» и «Ред Булл Зальцбург» занимают первое и второе место соответственно в турнирной таблице, записав в свой актив по четыре очка.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.