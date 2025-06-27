Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зальцбург» — «Реал»: мадридский клуб ведёт со счётом 2:0 к перерыву

«Зальцбург» — «Реал»: мадридский клуб ведёт со счётом 2:0 к перерыву
Комментарии

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Файненшел Филд» проходит матч 3-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встречаются «Ред Булл Зальцбург и «Реал».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 40'     0:2 Вальверде – 45+3'     0:3 Торрес – 84'    

На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт 2:0 в пользу «Реала». В составе мадридского клуба забивали Винисиус и Федерико Вальверде.

На данный момент «Реал» и «Ред Булл Зальцбург» занимают первое и второе место соответственно в турнирной таблице, записав в свой актив по четыре очка.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь КЧМ-2025
Турнирная таблица КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android