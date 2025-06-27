«Зальцбург» — «Реал»: Торрес довёл счёт до крупного
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В эти минуты на поле стадиона «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) проходит матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе H между австрийским «Ред Булл Зальцбург» и мадридским «Реалом». На 84-й минуте нападающий Гонсало Торрес забил третий гол «сливочных», установив счёт 3:0 в их пользу.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 40' 0:2 Вальверде – 45+3' 0:3 Торрес – 84'
Ранее мадридцы дважды отличились в концовке первого тайма. На 40-й минуте первый гол в матче забил нападающий Винисиус Жуниор. На 45+3-й минуте полузащитник Федерико Вальверде удвоил счёт.
Собственная победа или ничья выведет «Реал» в 1/8 финала КЧМ-2025.
Видео: Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века
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