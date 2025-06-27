Бернарду Силва прокомментировал разгромную победу «Сити» над «Ювентусом»

Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Ювентусом» (5:2).
«Думаю, мы можем быть довольны тем, как сыграли сегодня. Нам удалось контролировать матч и уверенно держать мяч против очень сильного соперника. Если не считать мелких недочётов, это, пожалуй, наша лучшая игра на турнире. Мы вышли в плей-офф с первого места в группе — и это радует.
Это ещё одна важная победа, которая позволила нам завершить групповой этап на вершине таблицы. Не уверен, можно ли назвать это заявкой на титул, но мы в числе 16 лучших, и это уже хороший результат. Мы приехали сюда, чтобы побеждать, и сделали ещё один шаг вперёд. Сейчас не так важно, как именно мы это делаем — важно быть готовыми к следующей стадии, где всё решается", — приводит слова Бернарду Силвы BBC.
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