«Я его обожаю». Брэд Питт восхитился Лионелем Месси

Известный американский актер Брэд Питт признался, что восхищается нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Да, он потрясающий! Я его обожаю. Если бы я был туристом, я бы пошёл смотреть на него. Ему потребовалось много времени, чтобы проявить себя на главной сцене — на чемпионате мира. Но в последний раз… о да, он выдал! И тогда я понял: вот оно как», — приводит слова Питта Goal.com.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата США 38-летний аргентинец провёл 13 матчей, в которых забил 10 голов и сделал пять результативных передач. Форвард стал самым высокооплачиваемым игроком МЛС в 2025 году.