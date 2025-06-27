Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я его обожаю». Брэд Питт восхитился Лионелем Месси

«Я его обожаю». Брэд Питт восхитился Лионелем Месси
Комментарии

Известный американский актер Брэд Питт признался, что восхищается нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Да, он потрясающий! Я его обожаю. Если бы я был туристом, я бы пошёл смотреть на него. Ему потребовалось много времени, чтобы проявить себя на главной сцене — на чемпионате мира. Но в последний раз… о да, он выдал! И тогда я понял: вот оно как», — приводит слова Питта Goal.com.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата США 38-летний аргентинец провёл 13 матчей, в которых забил 10 голов и сделал пять результативных передач. Форвард стал самым высокооплачиваемым игроком МЛС в 2025 году.

Материалы по теме
Месси стал самым высокооплачиваемым игроком МЛС в 2025 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android