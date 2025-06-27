«Реал» разгромил «Зальцбург» и вышел в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025

В ночь с 26 на 27 июня мск на поле стадиона «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе H между австрийским «Ред Булл Зальцбург» и мадридским «Реалом». Победа с крупным счётом 3:0 осталась за испанским клубом.

На 40-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. На 45+3-й минуте полузащитник Федерико Вальверде удвоил счёт. На 84-й минуте форвард Гонсало Торрес забил третий гол «сливочных», установив итоговый счёт 3:0 в их пользу.

«Реал» набрал семь очков, занял в группе H первое место и вышел в 1/8 финала КЧМ-2025. «Зальцбург» с четырьмя очками остался третьим в квартете и завершил своё выступление на турнире.

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