«Аль-Хиляль» обыграл «Пачуку» и вышел из группы на клубном чемпионате мира — 2025

В ночь с 26 на 27 июня мск на поле стадиона «ГЕОДИС Парк» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе H между «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии и мексиканской «Пачукой». «Аль-Хиляль» выиграл со счётом 2:0 и вышел в плей-офф КЧМ-2025.