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Аль-Хиляль – Пачука, результат матча 27 июня 2025, счет 2:0, клубный ЧМ по футболу 2025

«Аль-Хиляль» обыграл «Пачуку» и вышел из группы на клубном чемпионате мира — 2025
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В ночь с 26 на 27 июня мск на поле стадиона «ГЕОДИС Парк» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе H между «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии и мексиканской «Пачукой». «Аль-Хиляль» выиграл со счётом 2:0 и вышел в плей-офф КЧМ-2025.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
2 : 0
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Аль-Давсари – 22'     2:0 Леонардо – 90+5'    
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