«Аль-Хиляль» обыграл «Пачуку» и вышел из группы на клубном чемпионате мира — 2025
Поделиться
В ночь с 26 на 27 июня мск на поле стадиона «ГЕОДИС Парк» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе H между «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии и мексиканской «Пачукой». «Аль-Хиляль» выиграл со счётом 2:0 и вышел в плей-офф КЧМ-2025.
Комментарии
- 27 июня 2025
-
06:01
-
05:55
-
05:48
-
05:22
-
04:57
-
04:56
-
04:48
-
04:43
-
03:57
-
03:40
-
03:39
-
03:24
-
03:24
-
03:10
-
03:08
-
02:52
-
02:24
-
02:18
-
01:52
-
01:38
-
01:30
-
01:02
-
00:48
-
00:34
-
00:34
-
00:30
-
00:29
-
00:21
-
00:09
-
00:05
- 26 июня 2025
-
23:56
-
23:42
-
23:40
-
23:33
-
23:31