«Реал» сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала КЧМ-2025

Соперником мадридского «Реала» в первом раунде плей-офф клубного чемпионата мира — 2025 станет туринский «Ювентус». Это стало известно после того, как испанский клуб финишировал на первом месте в группе H, набрав семь очков после крупной победы над «Ред Булл Зальцбург» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025.

Ранее «Ювентус» в своём матче 3-го тура уступил со счётом 2:5 «Манчестер Сити» и с шестью очками занял второе место в группе G.

Матч 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 «Реал» — «Ювентус» пройдёт в ночь с 1 на 2 июля мск на стадионе «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида).

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