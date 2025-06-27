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«Реал» сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала КЧМ-2025

«Реал» сыграет с «Ювентусом» в 1/8 финала КЧМ-2025
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Соперником мадридского «Реала» в первом раунде плей-офф клубного чемпионата мира — 2025 станет туринский «Ювентус». Это стало известно после того, как испанский клуб финишировал на первом месте в группе H, набрав семь очков после крупной победы над «Ред Булл Зальцбург» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа КЧМ-2025.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 40'     0:2 Вальверде – 45+3'     0:3 Торрес – 84'    

Ранее «Ювентус» в своём матче 3-го тура уступил со счётом 2:5 «Манчестер Сити» и с шестью очками занял второе место в группе G.

Матч 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025 «Реал» — «Ювентус» пройдёт в ночь с 1 на 2 июля мск на стадионе «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида).

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

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