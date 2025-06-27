Стал известен соперник «Манчестер Сити» в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025

«Манчестер Сити» встретится в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025 с «Аль-Хилялем». Это стало известно после того, как английский клуб разгромил со счётом 5:2 «Ювентус» в матче 3-го тура группового этапа турнира и с девятью набранными очками финишировал на первом месте в группе G.

«Аль-Хиляль» занял вторую строчку итоговой турнирной таблицы группы H. Саудовский клуб в заключительном туре обыграл со счётом 2:0 «Пачуку», набрал пять очков и на два очка отстал от победителя квартета — мадридского «Реала».

Матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» пройдёт 1 июля на стадионе «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.