Стал известен соперник «Манчестер Сити» в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025
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«Манчестер Сити» встретится в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025 с «Аль-Хилялем». Это стало известно после того, как английский клуб разгромил со счётом 5:2 «Ювентус» в матче 3-го тура группового этапа турнира и с девятью набранными очками финишировал на первом месте в группе G.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 5
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Доку – 9' 1:1 Копмейнерс – 11' 1:2 Калюлю – 26' 1:3 Холанд – 52' 1:4 Фоден – 69' 1:5 Савио – 75' 2:5 Влахович – 84'
«Аль-Хиляль» занял вторую строчку итоговой турнирной таблицы группы H. Саудовский клуб в заключительном туре обыграл со счётом 2:0 «Пачуку», набрал пять очков и на два очка отстал от победителя квартета — мадридского «Реала».
Матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» пройдёт 1 июля на стадионе «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.
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