Итоговая турнирная таблица группового этапа клубного чемпионата мира — 2025

Завершился 3-й тур клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, который проходит в США. Все 32 команды провели по три игры в рамках соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирной таблицей во всех группах.

Группа А:

1. «Палмейрас» (Бразилия) — 5 очков (4 забито — 2 пропущено — +2 разница мячей).

2. «Интер Майами» (США) — 5 (4-3 — +1).

3. «Порту» (Португалия) — 2 (5-6 — -1).

4. «Аль-Ахли» (Египет) — 2 (4-6 — -2).

Группа B:

1. «ПСЖ» (Франция) — 6 (6-1 — +5).

2. «Ботафого» (Бразилия) — 6 (3-2 — +1).

3. «Атлетико» Мадрид (Испания) — 6 (4-5 — -1).

4. «Сиэтл Саундерс» (США) — 0 (2-7 — -5).

Группа C:

1. «Бенфика» (Португалия) — 7 (9-2 — +7).

2. «Бавария» (Германия) — 6 (12-2 — +10).

3. «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 2 (4-5 — -1).

4. «Окленд Сити» (Новая Зеландия) — 1 (1-17 — -16).

Группа D:

1. «Фламенго» (Бразилия) — 7 (6-2 — +4).

2. «Челси» (Англия) — 6 (6-3 — +3).

3. «Эсперанс» (Тунис) — 3 (1-5 — -4).

4. «Лос-Анджелес» (США) — 1 (1-4 — -3).

Группа E:

1. «Интер» (Италия) — 7 (5-2 — +3).

2. «Монтеррей» (Мексика) — 5 (5-1 — +4).

3. «Ривер Плейт» (Аргентина) — 4 (3-3 — 0)

4. «Урава Ред Даймондс» (Япония) — 0 (2-9 — -7).

Группа F:

1. «Боруссия» Дортмунд (Германия) — 7 (5-3 — +2).

2. «Флуминенсе» (Бразилия) — 5 (4-2 — +2).

3. «Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) — 4 (4-4 — 0).

4. «Ульсан Хёндэ» (Южная Корея) — 0 (2-6 — -4).

Группа G:

1. «Манчестер Сити» (Англия) — 9 (13-2 — +11)

2. «Ювентус» (Италия) — 6 (11-6 — +5)

3. «Аль-Айн» (ОАЭ) — 3 (2-12 — -10)

4. «Видад» Касабланка (Марокко) — 0 (2-8 — -6)

Группа H:

1. «Реал» Мадрид (Испания) — 7 (7-2 — +5).

2. «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — 5 (3-1 — +2).

3. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 4 (2-4 — -2).

4. «Пачука» (Мексика) — 0 (2-7 — -5).

Два лучших коллектива каждой группы квалифицировались в плей-офф турнира. Клубный чемпионат мира по футболу проходит в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.

Видео: Гарри Кейн с «Баварией» празднует свой первый трофей в карьере