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Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 26 на 27 июня

Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 26 на 27 июня
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Сегодня, в ночь с 26 на 27 июня мск, завершился 12-й игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

Результаты игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 26 на 27 июня (время — московское):

«Видад» Касабланка — «Аль-Айн» — 1:2;
«Ювентус» — «Манчестер Сити» — 2:5;
«Ред Булл Зальцбург» — «Реал» Мадрид — 0:3;
«Аль-Хиляль» — «Пачука» — 2:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Видад
Касабланка, Марокко
Окончен
1 : 2
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
1:0 Майлула – 4'     1:1 Лаба – 45+1'     1:2 Каку – 50'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 5
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Доку – 9'     1:1 Копмейнерс – 11'     1:2 Калюлю – 26'     1:3 Холанд – 52'     1:4 Фоден – 69'     1:5 Савио – 75'     2:5 Влахович – 84'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 40'     0:2 Вальверде – 45+3'     0:3 Торрес – 84'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
2 : 0
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Аль-Давсари – 22'     2:0 Леонардо – 90+5'    

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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