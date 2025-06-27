Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 26 на 27 июня

Сегодня, в ночь с 26 на 27 июня мск, завершился 12-й игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

Результаты игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 26 на 27 июня (время — московское):

«Видад» Касабланка — «Аль-Айн» — 1:2;

«Ювентус» — «Манчестер Сити» — 2:5;

«Ред Булл Зальцбург» — «Реал» Мадрид — 0:3;

«Аль-Хиляль» — «Пачука» — 2:0.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.