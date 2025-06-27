9 из 12 европейских клубов вышли в плей-офф на клубном чемпионате мира — 2025

Девять участников КЧМ-2025 из Европы смогли выйти в 1/8 финала по итогам группового этапа. Борьбу в плей-офф турнира продолжат представляющие УЕФА «ПСЖ» (Франция), «Бенфика» (Португалия), «Бавария» (Германия), «Челси» (Англия), «Интер» (Италия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия) и «Реал» Мадрид (Испания).

В то же время три представителя Европы не смогли по итогам группового этапа пробиться в следующую стадию. Завершили выступление «Порту» (Португалия), с двумя очками ставший третьим в группе с «Палмейрасом», «Интер Майами» и «Аль-Ахли», мадридский «Атлетико» (Испания), оставшийся третьим в «закрутке» на шести очках с «ПСЖ» и «Ботафого», и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), с четырьмя очками также занявший третье место в квартете с мадридским «Реалом», «Аль-Хилялем» и «Пачукой».

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