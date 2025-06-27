Хаби Алонсо прокомментировал выход «Реала» в плей-офф КЧМ
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Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Зальцбургом». Мадридская команда одержала уверенную победу со счётом 3:0 и вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с «Ювентусом».
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 40' 0:2 Вальверде – 45+3' 0:3 Торрес – 84'
«Мы довольны игрой и результатом. Теперь мы вышли из группы с первого места и продолжаем борьбу. «Ювентус» — один из исторических клубов Европы, у них хорошая команда, и матч будет действительно тяжёлым», — приводит слова Алонсо официальный сайт ФИФА.
Матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Реал» — «Ювентус» пройдёт 1 июля на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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