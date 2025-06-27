Хаби Алонсо прокомментировал выход «Реала» в плей-офф КЧМ

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Зальцбургом». Мадридская команда одержала уверенную победу со счётом 3:0 и вышла в 1/8 финала турнира, где сыграет с «Ювентусом».

«Мы довольны игрой и результатом. Теперь мы вышли из группы с первого места и продолжаем борьбу. «Ювентус» — один из исторических клубов Европы, у них хорошая команда, и матч будет действительно тяжёлым», — приводит слова Алонсо официальный сайт ФИФА.

Матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Реал» — «Ювентус» пройдёт 1 июля на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.