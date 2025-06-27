«Реал» вышел в плей-офф КЧМ, Голдин подпишет контракт с клубом НБА. Главное к утру
«Реал» одержал крупную победу над «Зальцбургом» и вышел в 1/8 финала клубного чемпионата мира, российский баскетболист Владислав Голдин будет выступать за клуб НБА «Майами Хит», Ассоциация игроков НХЛ и Национальная хоккейная лига достигли соглашения о переходе на 84‑матчевый формат регулярного чемпионата. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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