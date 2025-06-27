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27 июня главные новости спорта, футбол, хоккей, клубный чемпионат мира, НБА, НХЛ, теннис

«Реал» вышел в плей-офф КЧМ, Голдин подпишет контракт с клубом НБА. Главное к утру
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«Реал» одержал крупную победу над «Зальцбургом» и вышел в 1/8 финала клубного чемпионата мира, российский баскетболист Владислав Голдин будет выступать за клуб НБА «Майами Хит», Ассоциация игроков НХЛ и Национальная хоккейная лига достигли соглашения о переходе на 84‑матчевый формат регулярного чемпионата. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» разгромил «Зальцбург» и вышел в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025.
  2. Россиянин Владислав Голдин подпишет двусторонний контракт с клубом НБА.
  3. НХЛ и Ассоциация игроков договорились об увеличении количества матчей в регулярке — RMNB.
  4. «Манчестер Сити» разгромил «Ювентус» и занял первое место в группе клубного ЧМ.
  5. «Флорида» объявила о переходе вратаря Даниила Тарасова из «Коламбуса».
  6. Никита Кучеров признан лучшим игроком сезона в «Тампе».
  7. Александр Овечкин и Никита Кучеров стали претендентами на престижную премию ESPYS в мире спорта.
  8. «Динамо» победило 2DROTS в товарищеском матче.
  9. Иван Сергеев пройдёт медосмотр для «Динамо» 27 июня.
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