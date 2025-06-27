Все четыре бразильских клуба пробились в 1/8 финала КЧМ-2025, оба аргентинских — вылетели

Все четыре представителя Бразилии на клубном чемпионате мира — 2025 вышли в плей-офф турнира. Борьбу за победу на турнире в 1/8 финала продолжат «Палмейрас» (первое место в группе A с пятью очками), «Ботафого» (второе место в группе B с шестью очками), «Фламенго» (первое место в группе D с семью очками) и «Флуминенсе» (второе место в группе F с пятью очками).

В 1/8 финала «Флуминенсе» сыграет с миланским «Интером», «Фламенго» — с мюнхенской «Баварией», «Палмейрас» и «Ботафого» встретятся друг с другом. Таким образом, у Бразилии гарантированно будет как минимум один представитель и в 1/4 финала КЧМ-2025.

При этом оба клуба, представлявших Аргентину, не смогли выйти из своих групп. «Бока Хуниорс» с двумя очками остался третьим в квартете с «Бенфикой», «Баварией» и «Окленд Сити», «Ривер Плейт» с четырьмя очками занял третье место в группе с «Интером», «Монтерреем» и «Урава Ред Даймондс».

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