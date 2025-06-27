Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Аль-Хиляля» рассказал, как его команде нужно будет сыграть против «Манчестер Сити»

Хавбек «Аль-Хиляля» рассказал, как его команде нужно будет сыграть против «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Португальский полузащитник саудовского «Аль-Хиляля» Рубен Невеш ответил на вопрос, как его команде нужно будет сыграть в матче с «Манчестер Сити» в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам просто нужно выступать, как команда. Как мы играли против «Реала», как мы играли в прошлой встрече и сегодня. Так что нам нужно сделать то же самое. Мы выходим против одной из трёх лучших команд мира. Я их очень хорошо знаю. Они сменили многих футболистов, но я их очень хорошо знаю, тренера, некоторых моих друзей из Португалии. Я несколько раз выступал против них, когда был в Англии, и это было непросто. Но мы, конечно, сделаем всё возможное. Мы подготовимся к матчу так же, как к этим трём играм, и посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Невеша пресс-служба ФИФА.

В группе КЧМ-2025 «Аль-Хиляль» сыграл вничью с мадридским «Реалом» (1:1) и с австрийским «Ред Булл Зальцбург» (0:0), после чего победил мексиканскую «Пачуку» (2:0). 28-летний опорный хавбек Рубен Невеш с июля 2017 по июль 2023 года выступал в АПЛ за «Вулверхэмптон».

Матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» пройдёт в ночь с 30 июня на 1 июля мск в Орландо (США, штат Флорида).

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Сетка плей-офф клубного чемпионата мира 2025

Видео: «Манчестер Сити» объявил о новом контракте с Холандом

Материалы по теме
«Аль-Хиляль» обыграл «Пачуку» и вышел из группы на клубном чемпионате мира — 2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android