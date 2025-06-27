Хавбек «Аль-Хиляля» рассказал, как его команде нужно будет сыграть против «Манчестер Сити»

Португальский полузащитник саудовского «Аль-Хиляля» Рубен Невеш ответил на вопрос, как его команде нужно будет сыграть в матче с «Манчестер Сити» в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025.

«Нам просто нужно выступать, как команда. Как мы играли против «Реала», как мы играли в прошлой встрече и сегодня. Так что нам нужно сделать то же самое. Мы выходим против одной из трёх лучших команд мира. Я их очень хорошо знаю. Они сменили многих футболистов, но я их очень хорошо знаю, тренера, некоторых моих друзей из Португалии. Я несколько раз выступал против них, когда был в Англии, и это было непросто. Но мы, конечно, сделаем всё возможное. Мы подготовимся к матчу так же, как к этим трём играм, и посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Невеша пресс-служба ФИФА.

В группе КЧМ-2025 «Аль-Хиляль» сыграл вничью с мадридским «Реалом» (1:1) и с австрийским «Ред Булл Зальцбург» (0:0), после чего победил мексиканскую «Пачуку» (2:0). 28-летний опорный хавбек Рубен Невеш с июля 2017 по июль 2023 года выступал в АПЛ за «Вулверхэмптон».

Матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» пройдёт в ночь с 30 июня на 1 июля мск в Орландо (США, штат Флорида).

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