Эдуард Мор назвал футболиста, который станет открытием РПЛ-2024/2025

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор уверен, что полузащитник «Динамо» Виктор Окишор станет открытием следующего сезона РПЛ.

«В прошлом сезоне сперва сверкал Батраков, а потом — Кисляк, от которого мало кто ожидал таких результатов, хотя он был на карандаше у многих. Я пойду по той же логике и выделю футболиста, который не уступает Кисляку по потенциалу и давно отмечен экспертами, но до сих пор не раскрылся в полной мере. Отчасти — из‑за травм, отчасти — из‑за сильной конкуренции. Мне кажется он полностью созрел для ведущих ролей.

Это Виктор Окишор из московского «Динамо». У него есть всё, чтобы раскрыться, особенно под руководством Валерия Карпина, который умеет работать с молодёжью и раскрывать таланты», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне РПЛ 18-летний Окишор провёл восемь матчей, в которых забил один гол. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2029 года.