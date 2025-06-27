Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус ответил, сколько лет он ещё хочет играть за «Реал»

Винисиус ответил, сколько лет он ещё хочет играть за «Реал»
Комментарии

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор дал комментарий после матча 3-го тура клубного чемпионата мира с «Зальцбургом» (3:0). Бразилец был признан лучшим игроком встречи, он забил гол и сделал результативную передачу.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 40'     0:2 Вальверде – 45+3'     0:3 Торрес – 84'    

«Прессинг защитников — это ключевой момент, Хаби Алонсо каждый день объясняет нам, что делать. Это были две очень хорошие недели. Команда стала играть более компактно.

«Реал» — клуб всей моей жизни! Надеюсь провести здесь ещё много-много лет. Люблю «Реал», всем обязан этому клубу. Давление и критика для меня не проблема. Очень счастлив здесь — с этим клубом, с новым тренером Хаби и с этими игроками», — приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Материалы по теме
Винисиус удалил упоминания о «Реале» из профиля в социальных сетях
Истории
Винисиус удалил упоминания о «Реале» из профиля в социальных сетях
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android