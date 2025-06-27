Винисиус ответил, сколько лет он ещё хочет играть за «Реал»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор дал комментарий после матча 3-го тура клубного чемпионата мира с «Зальцбургом» (3:0). Бразилец был признан лучшим игроком встречи, он забил гол и сделал результативную передачу.

«Прессинг защитников — это ключевой момент, Хаби Алонсо каждый день объясняет нам, что делать. Это были две очень хорошие недели. Команда стала играть более компактно.

«Реал» — клуб всей моей жизни! Надеюсь провести здесь ещё много-много лет. Люблю «Реал», всем обязан этому клубу. Давление и критика для меня не проблема. Очень счастлив здесь — с этим клубом, с новым тренером Хаби и с этими игроками», — приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.