Винисиус ответил, сколько лет он ещё хочет играть за «Реал»
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор дал комментарий после матча 3-го тура клубного чемпионата мира с «Зальцбургом» (3:0). Бразилец был признан лучшим игроком встречи, он забил гол и сделал результативную передачу.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 40' 0:2 Вальверде – 45+3' 0:3 Торрес – 84'
«Прессинг защитников — это ключевой момент, Хаби Алонсо каждый день объясняет нам, что делать. Это были две очень хорошие недели. Команда стала играть более компактно.
«Реал» — клуб всей моей жизни! Надеюсь провести здесь ещё много-много лет. Люблю «Реал», всем обязан этому клубу. Давление и критика для меня не проблема. Очень счастлив здесь — с этим клубом, с новым тренером Хаби и с этими игроками», — приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.
Комментарии
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