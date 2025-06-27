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«Аль-Хиляль» стал единственным клубом из Азии и Африки в плей-офф КЧМ-2025

«Аль-Хиляль» стал единственным клубом из Азии и Африки в плей-офф КЧМ-2025
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«Аль-Хиляль» из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда стал единственным представителем Азии и Африки, который смог пробиться в плей-офф клубного чемпионат мира — 2025. В группе с мадридским «Реалом», австрийским «Ред Булл Зальцбург» и мексиканской «Пачукой» «Аль-Хиляль» не потерпел ни одного поражения и набрал пять очков, что позволило ему занять второе место. В 1/8 финала КЧМ-2025 саудовский клуб сыграет с английским «Манчестер Сити».

АФК на клубном чемпионате мира также представляли «Урава Ред Даймондс» (Япония, 0 очков, четвёртое место), «Ульсан Хёндэ» (Южная Корея, 0 очков, четвёртое место) и «Аль-Айн» (ОАЭ, 3 очка, третье место). Африка (КАФ) была представлена египетским «Аль-Ахли» (2 очка, четвёртое место), «Эсперанс» из Туниса (3 очка, третье место), «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР (4 очка, третье место) и марокканским «Видадом» из Касабланки (0 очков, четвёртое место).

Всего в 1/8 финала КЧМ-2025 вышло девять клубов из УЕФА, четыре — из КОНМЕБОЛ (все — Бразилия), два — из КОНКАКАФ (Мексика и США) и один из — АФК.

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Видео: Новак Джокович посетил матч «Аль-Хиляля»

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