Хаби Алонсо оценил игру Винисиуса в матче с «Зальцбургом»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался об игре нападающего Винисиуса Жуниора в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Зальцбургом» (3:0). Бразилец забил гол и сделал результативную передачу, он был признан лучшим игроком встречи.

«Вини провёл отличный матч. Я говорю не только о его голе и передаче, но и о самоотдаче в обороне, умении участвовать в командной игре, не выпадать из структуры… Это позволило нам действовать компактно, а в атаке он получил больше свободы — хорошо подключался в штрафную и взаимодействовал с Гонсало, который изматывает центральных защитников.

Винисиус ушёл с поля с положительными эмоциями, как и я. Но нам нужно продолжать, потому что впереди ещё долгий путь», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Реала».