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«Нефтехимик» объявил о подписании экс-хавбека «Ростова» Сухомлинова

«Нефтехимик» объявил о подписании экс-хавбека «Ростова» Сухомлинова
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Официальный телеграм-канал нижнекамского «Нефтехимика» сообщил о подписании контракта с 22-летним полузащитником Данилой Сухомлиновым. Ранее футболист выступал за «Ростов», сезоны-2023/2024 и 2024/2025 провёл в аренде в ярославском «Шиннике», также в его карьере была полугодовая аренда в «СКА-Хабаровск» в сезоне-2022/2023.

В сезонах-2020/2021 и 2021/2022 Сухомлинов провёл 24 матча Российской Премьер-Лиги за «Ростов» и отметился двумя результативными передачами. В прошедшем сезоне-2024/2025 в его активе 36 матчей за «Шинник» во всех турнирах, один забитый мяч и два результативных паса.

Видео: «Шинник» — «Енисей». 2:0, Сухомлинов

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