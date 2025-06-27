«Амкал» — ЦСКА: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 27 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московские «Амкал» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало игры — в 17:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет VK Video. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

Вчера, 26 июня, в товарищеском матче с участием клуба РПЛ и медиакоманды московское «Динамо» разгромило столичный 2DROTS со счётом 3:0.

ЦСКА завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на третьем месте. В июне у клуба сменился главный тренер. На замену ушедшему Марко Николичу был назначен Фабио Челестини.