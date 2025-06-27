В РФС заявили о возможном переносе матча сборной России с Ираном

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном переносе товарищеского матча сборных России и Ирана из-за военных действий с Израилем.

— На октябрь запланирован матч Россия — Иран. В связи с последними событиями возможен ли его перенос?

— Всё возможно. У коллег сейчас проблемы с подключением, они не выходят на связь. У нас в планах есть организация футзальных соревнований с ними на уровне сборных. Поэтому надеемся, что с ними всё в порядке, они на связь выйдут, а ситуация там стабилизируется. В том числе и транспортная. С учётом того, что матч мы планировали провести в России. Надеемся, что мы его проведём. Если нет, то мы его перенесём. Официального подтверждения этого матча ещё нет, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.