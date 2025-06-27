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Данил Глебов высказался о вероятном переходе Ивана Сергеева в «Динамо»

Данил Глебов высказался о вероятном переходе Ивана Сергеева в «Динамо»
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Полузащитник «Динамо» Данил Глебов высказался о вероятном переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московский клуб.

— Сергеев знаком с требованиями. Он хороший футболист, хорошие данные. Я думаю, что он отлично впишется. С Ваней был какой-то диалог, но не звал и ничего не предлагал (улыбается).

— Говорят, что он выбрал «Динамо»?
— Молодец!

— Правильный выбор?
— Дай бог! — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне Иван Сергеев принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Крыльями Советов» рассчитано до лета 2027 года.

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