Данил Глебов высказался о вероятном переходе Ивана Сергеева в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов высказался о вероятном переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московский клуб.

— Сергеев знаком с требованиями. Он хороший футболист, хорошие данные. Я думаю, что он отлично впишется. С Ваней был какой-то диалог, но не звал и ничего не предлагал (улыбается).

— Говорят, что он выбрал «Динамо»?

— Молодец!

— Правильный выбор?

— Дай бог! — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне Иван Сергеев принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Крыльями Советов» рассчитано до лета 2027 года.