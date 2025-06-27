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В «Динамо» прокомментировали трансфер Ивана Сергеева

В «Динамо» прокомментировали трансфер Ивана Сергеева
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о переходе нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московский клуб. По словам Пивоварова, Сергеев, скорее всего, сейчас находится в Москве.

«Вы видели что-то в нашем телеграм-канале? Значит, не осуществлён (трансфер Сергеева в «Динамо». — Прим. «Чемпионата»). Я предположу, что он в Москве. Это всё», — приводит слова Пивоварова «Советский спорт».

В минувшем сезоне Иван Сергеев принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Крыльями Советов» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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