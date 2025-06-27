Игрок московского «Динамо» Чавес получил травму крестообразной связки в сборной Мексики

Полузащитник московского «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес получил травму крестообразной связки в расположении национальной команды. Об этом сообщила пресс-служба сборной Мексики в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Луис Чавес покинул тренировку в среду, 25 июня, из-за травмы правого колена. Игрок прошёл магнитно-резонансную томографию, которая подтвердила разрыв правой передней крестообразной связки. Мы желаем Луису Чавесу скорейшего и успешного выздоровления», — написано в сообщении.

Таким образом, 29-летний Луис Чавес закончил выступления на Золотом кубке КОНКАКАФ. Восстановление от подобной травмы может занять более шести месяцев.