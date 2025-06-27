Данил Глебов: в «Динамо» собирается небольшая ростовская банда

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов считает, что в столичном клубе собирается «ростовская банда». Ранее «Динамо» возглавил бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, также к бело-голубым присоединился экс-защитник жёлто-синих Максим Осипенко.

«Можно сказать, что в «Динамо» собирается небольшая ростовская банда после прихода Карпина и Осипенко. В течение какого-то времени после перехода в «Динамо» мне стало попроще. Сейчас лучше — ещё проще. Посмотрим, что будет в сезоне. Карпин мне позвонил и сказал, что подписал контракт. Я его поздравил», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.